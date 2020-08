Corona-uitbraak bij voetbalclub Roeselare

De besmettingen brengen meteen ook nieuwe maatregelen met zich mee. Die kwamen er in samenwerking met de Noodplanning & Crisisbeheer van Politiezone RIHO, Stad Roeselare en de coördinator van de eerstelijnszone inzake COVID-19 Midden West-Vlaanderen. Oefenwedstrijden van het eerste elftal in de komende twee weken en de stage naar Delden worden afgelast. Er zal enkel getraind worden in bubbels van vijf.

Wat met competitiestart?

Binnen negen dagen worden de spelers en de technische staf opnieuw getest. De start van de competitie in Eerste Nationale zou niet in gedrang komen. Deze staat namelijk pas eind september gepland.

Ook de jeugdwerking kan gewoon blijven doorgaan. Zij gebruiken andere accommodatie en kwamen niet in aanraking met de besmette spelers. Toch benadrukt KSVR dat iedereen aandachtig de maatregelen moet blijven volgen.

Roeselare zakte na de vreemde corona-jaargang van 1B naar Eerste Nationale. Het hoopt met een vernieuwd project zo snel mogelijk de stap hogerop terug te zetten en mikt op promotie.

Steun van de stad

Ondertussen reageerde ook burgemeester Kris Declercq: "Het gaat om één bubbel van besmette spelers die niet in West-Vlaanderen wonen. Ze hebben dan ook geen impact op het besmettingsniveau in Roeselare." De volgende dagen zal de club duidelijk blijven communiceren over de evolutie van de situatie.