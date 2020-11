Corona-uitbraak op geriatrie in Serruysziekenhuis Oostende

Op de campus Serruys van het AZ Sint-Jan in Oostende is een corona-uitbraak vastgesteld op de afdeling geriatrie. Er zijn 27 patiënten besmet en enkele personeelsleden.

Op de afdeling geriatrie raakten 27 patiënten besmet door een andere patiënt met dementie. Die heeft op de afdeling rondgedwaald en zo het virus snel verspreid. Ook enkele personeelsleden testten positief. Het ziekenhuis volgt intussen de situatie nauwgezet op en heeft de afdeling geriatrie afgesloten. Los van die uitbraak liggen nog 30 patiënten die besmet zijn op de corona-afdelingen van de Oostendse ziekenhuizen. Daarvan liggen vijf mensen op intensieve zorgen.

Met de kerstvakantie voor de deur zal stad Oostende een taskforce oprichten om net zoals in de zomerperiode eventuele drukte in het stadscentrum in goede banen te kunnen leiden. Daarbij zal opnieuw de drukte zo veel mogelijk gespreid worden.