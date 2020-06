Corona-update: voor het eerst minder dan 100 nieuwe besmettingen

De afgelopen 24 uur zijn 26 mensen in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, en waren er 19 bijkomende sterfgevallen.

(lees verder onder de foto)

In totaal zijn in ons land nu 9.505 sterfgevallen gerapporteerd. In de ziekenhuizen zijn nu 819 patiënten opgenomen, van wie er 166 op intensive care liggen. Dat zijn er twee meer in de voorbije 24 uur. Er werden ook 14 mensen ontslagen uit de ziekenhuizen.

(lees verder onder de foto)

(lees verder onder de foto)

Op 1 juni werden 819 ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19 bevestigde patiënten, waarvan 166 bedden op intensieve zorgen; 86 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 8 ECMO. De voorbije 24 uur is het totaal aantal ingenomen bedden toegenomen met 3, waarvan 2 bijkomende ingenomen bedden op intensieve zorgen​.