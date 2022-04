Corona: veel toeristische ondernemingen grijpen naast centen van Stimulusprogramma

Het steunpunt heeft bijna 850 aanvragen gekregen, maar nog geen 300 daarvan werden goedgekeurd. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams Parlementslid Loes Vandromme opvroeg bij minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

Ook de Poperingse hoteluitbaters Kris Pollentier en Carmen Logie dienden een aanvraag in voor het Stimulusprogramma. Hopend op wat financiële hulp investeerden ze in een orangerie, maar kregen uiteindelijk te horen dat ze de steun niet zullen krijgen. Kris Pollentier: "We hebben die aanvraag gedaan, we zijn daar ook mee gestart, hopende op de stimulusgeld dat we gingen krijgen. Dat is er niet gekomen. Moest dat er niet geweest zijn, gingen we dat ook niet opgestart hebben. Maar we hebben doorgeduwd en we zijn nu toch wel blij daarmee."

Programma wordt geëvalueerd

Maar hun spaarpot is nu bijna op. En daarbovenop komt nog eens de energiecrisis. Veel toeristische zaken maken zich zorgen en hopen alsnog steun te krijgen van de overheid. "Het is een beetje van de ene crisis naar de andere crisis. We zitten nu met de energiecrisis en ook daar is het voor de toeristische sector een grote uitdaging om die door te komen."

In totaal heeft het Stimulusprogramma 30 miljoen euro verdeeld, waarvan bijna de helft voor West-Vlaamse toeristische ondernemingen. "Ook al ging een groot deel van de centen naar West-Vlaanderen, het blijft toch zuur voor de vele aanvragers die naast steun grepen," zegt Loes Vandromme. Eind dit jaar zou er een evaluatie van het Stimulusprogramma komen en bekijkt minister Demir hoe de bestaande steunmaatregelen kunnen geoptimaliseerd worden. De uiterlijke uitvoeringsdatum van de dossiers is alvast verschoven naar eind dit jaar.