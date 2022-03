Corona: vijfde minder coronapatiënten op intensieve zorg

In de voorbije zeven dagen werden er dagelijks gemiddeld 145 patiënten opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19 (+9 procent). Er liggen nu 1.933 patiënten in het ziekenhuis, met en door COVID-19. Dat is 6 procent minder dan een week eerder.

Het aantal coronabesmettingen in de recentste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, tot en met 8 maart, steeg met bijna een kwart tegenover de week ervoor. Er testten 7.250 personen positief in die periode. In diezelfde periode werd er -4 procent minder getest, oftewel 34.000 tests.

Dagelijks overleden er gemiddeld 18 coronapatiënten (-14 procent).

West-Vlaamse cijfers

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Ieper. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Mesen, Lo-Reninge, Zuienkerke, Blankenberge en Brugge. Bij de ziekenhuisbezetting is er een verdere daling. Op 10 maart lagen er 252 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 7% minder dan de week ervoor. Ook nationaal is er een daling met 7%. Van die 252 zieken liggen er 18 op intensieve zorgen. 5 van hen worden beademd.