Corona: virus blijft aan kracht verliezen

Vanaf 20 tot en met 26 februari kwamen er per dag gemiddeld 6.471 bevestigde besmettingen met het coronavirus bij, 30 procent minder dan in de voorgaande week.

Omdat er minder coronagevallen zijn, belanden er ook minder coronapatiënten in de ziekenhuizen. In de afgelopen zeven dagen ging het om gemiddeld 137 opnames, een daling met 29 procent.

Dagelijks overlijden nog gemiddeld 23 mensen aan de gevolgen van het coronavirus, een daling met 42 procent op weekbasis. Sinds de start van de pandemie zijn er in ons land 30.199 coronaoverlijdens geregistreerd.

West-Vlaamse cijfers

Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie de voorbije 14 dagen is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare en Ieper. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen per 100.000) het grootst in Mesen, Houthulst, Staden, Jabbeke en Heuvelland.

Bij de ziekenhuisbezetting is er een verdere daling. Op 2 maart lagen er 256 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 12 procent minder dan de week ervoor. Van die 256 zieken liggen er 18 op intensieve zorgen. 7 van hen worden beademd.