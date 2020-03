Corona: Vives voert reisverbod voor risicolanden in

Alle reizen naar China worden voorlopig afgelast. En iedereen die in het land verblijft, is gevraagd om terug te keren. Chinese studenten die naar hier moesten komen, worden niet toegelaten. Ook worden studenten- of personeelsreizen naar Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran voorlopig afgelast.

Nieuwe gevallen

Er zijn vijf nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus bevestigd in ons land. Dat meldt de FOD Volksgezondheid dinsdag in zijn dagelijkse update. Dat brengt het totaal op dertien, van wie er al één persoon genezen is. Het referentielaboratorium van de KU Leuven voerde in de nacht van maandag op dinsdag 243 tests uit. De overheidsdienst wijt de nieuwe gevallen aan "de terugkeer van een aantal landgenoten na de krokusvakantie". Ook de vijf mensen die afgelopen nacht positief testten, waren vorige week op reis in het noorden van Italië, net als de gevallen die zondag en maandag positief testten.