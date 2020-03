Corona: Vlaamse regering steunt individuele solidariteitsacties

Wat startte als een lokaal initiatief is nu uitgebreid over heel Vlaanderen: de Vlaamse regering heeft beslist om burgers die een solidariteitsactie opstarten tijdens de coronacrisis te steunen.

De Vlaamse regering breidt de gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen uit naar alle individuele burgers die acties op poten zetten om buren, ouderen of andere kwetsbare mensen te helpen tijdens de coronacrisis. Dat hebben minister-president Jan Jambon (N-VA), minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) en minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zondagmorgen aangekondigd.

Tot nu toe konden enkel verenigingen een gratis vrijwilligersverzekering afsluiten bij het Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk. Maar in het kader van de coronacrisis zullen nu ook gewone burgers dat kunnen. Ze zijn dan verzekerd voor lichamelijke ongevallen, burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. "Het is hartverwarmend om te zien dat overal in Vlaanderen massaal solidariteitsacties ontstaan, maar het is belangrijk dat dit veilig gebeurt", klinkt het.

Lokaal initiatief

Het initiatief kwam aanvankelijk van schepen in Wingene Brecht Warnez. Hij lanceerde vrijdag op Facebook een platform waarbij burgers die hulp zochten of wilden helpen een berichtje konden plaatsen. De groep had in mum van tijd honderden leden. “Ik kreeg concrete vragen van mensen die elkaar wilden helpen maar niet wisten of ze verzekerd waren.”, stelt Brecht.

Daarom besloot hij om verder actie te ondernemen: "Het is belangrijk dat we vrijwilligers beschermen en ondersteunen. Ik nam daarom contact op met ministers Crevits, Beke en Somers. Het heeft geleid tot een gratis vrijwilligersverzekering voor iedereen die een handje toesteekt tijdens de coronacrisis.".

Stuur een hartje

Ook basisschool Einstein in De Haan zette een actie op poten. Daar knutselen de kinderen vanaf 16 maart in de noodopvang op school hartjes die via de post verstuurd worden naar rust—en zorgcentra en naar zorgverleners. Iedereen die wil kan via www.stuureenhartje.be gratis een hartje aanvragen.

