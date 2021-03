Corona: vooral stijging in Midden- en Zuid-West-Vlaanderen

In exacte cijfers tellen Brugge en Kortrijk, meteen gevolgd door Waregem, het meeste besmettingen. Enkel in Zuienkerke ligt het aantal besmettingen nog vrij laag. Ook de kust doet het iets beter nog. Het virus verslaan, doen we door vaccins te zetten. Al iets meer dan 10% van de West-Vlaamse bevolking kreeg minstens één prik. Concreet gaat dat om iets meer dan 125.000 mensen, dat is het goede nieuws. Iets meer dan 5% van de West-Vlamingen, een dikke 60.000 mensen, zijn al volledig gevaccineerd.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.