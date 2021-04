Corona: weer meer besmettingen

Dat zijn er 8 procent meer dan een week eerder, blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Er liggen ondertussen nog steeds 3.032 mensen met COVID-19 in de ziekenhuizen, van wie 930 op de intensieve zorg.

Tussen 9 en 15 april werden elke dag gemiddeld 239,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een daling met 5 procent. Het aantal overlijdens blijft nog stijgen. Tussen 6 en 12 april stierven dagelijks gemiddeld 40,6 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting (+3,3 procent). Er stierven nu al 23.636 mensen aan COVID-19 in ons land. In dezelfde periode werden er per dag gemiddeld 43.327 coronatests uitgevoerd, een vijfde minder dan de week ervoor.

