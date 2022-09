Corona: weer meer dan duizend coronapatiënten in ziekenhuizen

Voor het eerst sinds eind augustus liggen er weer meer dan duizend mensen met of wegens een besmetting met het coronavirus in de Belgische ziekenhuizen. Dat blijkt vrijdag uit de nieuwste cijfers van gezondheidsagentschap Sciensano.

Het gaat om 1.080 patiënten, of een toename met 46 procent tegenover een week eerder. Van die patiënten hebben er 50 intensieve zorgen nodig. Dat is een daling met 2 procent.

Het aantal geregistreerde besmettingen met COVID-19 stijgt ook verder. Het waren er tussen 20 en 26 september dagelijks gemiddeld 2.471, een toename met 27 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. Ongeveer een test op vijf gaf een besmetting aan. Vorige week zei Sciensano dat wetenschappelijke modellen aangeven dat er een nieuwe golf van COVID-19 kan worden verwacht tegen half oktober.

West-Vlaamse cijfers

Ook bij de ziekenhuisbezetting in onze provincie is er een verdere stijging. Op 26 september lagen er 128 patiënten met corona in West-Vlaamse ziekenhuizen. Dat is 38% meer dan de week ervoor. Nationaal is er een wekelijkse stijging met 27%. Van die 128 zieken liggen er 7 op intensieve zorgen. 1 van hen wordt beademd.

Ook het aantal besmettingen in de provincie blijft stijgen. Er waren zo’n 3.300 nieuwe gevallen de voorbije 14 dagen. Het hoogste aantal nieuwe besmettingen in onze provincie is vastgesteld in de grotere gemeenten als Brugge, Roeselare, Kortrijk, Oostende maar ook Harelbeke. Als we rekening houden met het aantal inwoners is de incidentie (het aantal gevallen omgerekend per 100.000 inwoners) het grootst in Koekelare, Avelgem, Hooglede, Spiere-Helkijn en Staden.