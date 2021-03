Corona: weinig verandering in de cijfers

Tegelijk gaat het aantal patiënten met corona in de Belgische ziekenhuizen nog altijd in stijgende lijn. Uit voorlopige cijfers blijkt dat zij maandag met 1.998 waren, 61 meer dan in het weekend. Op intensieve zorg gaat het om 440 coronapatiënten, een toename met 15.

De voorbije week lag het aantal ziekenhuisopnames op gemiddeld 146,7, een cijfer dat weinig verandert. Het aantal besmettingen lag op gemiddeld 2.336 per dag. Dat is een lichte daling (-3 procent) van het weekgemiddelde. Bij de coronadoden is er wel een toename merkbaar. Het weekgemiddelde ligt nu op 26,3 per dag, een stijging met 11 procent.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.