Corona in West-Vlaanderen: hoe staat jouw gemeente er voor?

De verschillende parameters over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in ons land blijven dalen. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

Zowel het aantal besmettingen als de ziekenhuisopnames en de overlijdens nemen verder af, blijkt vrijdag uit de voorlopige cijfers op het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Er is sprake van gemiddeld 2.764,6 nieuwe bevestigde besmettingen per dag in de week tot 23 november. Dat zijn er 37% minder dan in de voorgaande periode van zeven dagen.

Het aantal overlijdens noteert in diezelfde periode op gemiddeld 149,1 per dag. Dat levert een daling met 21,3% op tegenover de voorafgaande periode van zeven dagen. De ziekenhuisopnames zijn met 31% gedaald tot gemiddeld 256,9 per dag in de zeven dagen tot en met 26 november. Donderdag lagen er nog 4.395 mensen in het ziekenhuis, onder wie 1.034 op intensieve zorgen. Dat zijn er respectievelijk 4 en 3% minder dan daags tevoren.

De teller van het totale aantal bevestigde besmettingen sinds de uitbraak van het virus staat op 567.532. Daarbij is er sprake van 16.219 overlijdens. Het totale aantal hospitalisaties klokt nu af op 41.728.

Hoe zit het in West-Vlaanderen?

Waar is het virus het meest actief?

De afgelopen twee weken werden het meeste besmettingen vastgesteld in Roeselare (375), Kortrijk (345), Izegem (223), Oostende (217) en Menen (215). Als we de cijfers extrapoleren naar 100.000 inwoners, dan staan Deerlijk, Pittem, Poperinge, Izegem en Lichtervelde het slechtst voor.

Gemeente Aantal gevallen (14 dagen) Incidentie (100.000 inwoners) Deerlijk 117 969 Pittem 59 878 Poperinge 156 791 Izegem 223 787 Lichtervelde 68 760

Welke steden en gemeenten staan er het best voor?

Het minste aantal besmettingen de voorbije twee weken waren er in Mesen (4), Zuienkerke (6), Lo-Reninge (10), Spiere-Helkijn (13) en Nieuwpoort (17). Als we hier de cijfers naar 100.000 inwoners extrapoleren, dan zijn Nieuwpoort, De Panne, Brugge, Veurne en Koksijde de steden en gemeenten met het minst aantal besmettingen.

Gemeente Aantal gevallen (14 dagen) Incidentie (100.000 inwoners) Nieuwpoort 17 146 De Panne 18 161 Brugge 211 178 Veurne 24 198 Koksijde 45 206

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.