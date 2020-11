Corona in West-Vlaanderen: verder dalende trend

De verschillende parameters over de verspreiding van het nieuwe coronavirus in ons land blijven dalen. Bekijk hier de situatie per gemeente in onze provincie.

Het aantal patiënten met COVID-19 in de Belgische ziekenhuizen is gedaald tot minder dan 4.000, zo blijkt zondag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. Zondag liggen nog 3.993 personen met COVID-19 in het ziekenhuis. Dat is een daling van 20 procent tegenover een week eerder.

De voorbije zeven dagen werden er dagelijks gemiddeld 239 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 24 procent. In totaal zijn sinds maart al 42.174 personen opgenomen in het ziekenhuis.

Afgelopen week konden 2.280 patiënten het ziekenhuis verlaten. Van de 3.993 zieken liggen er nog 967 op intensieve zorgen. Dat aantal is gedaald met 234, of 19 procent, tegenover een week eerder.

Ook de andere indicatoren geven aan dat de epidemie in België kracht verliest. Zo werden van 19 tot 25 november dagelijks gemiddeld 2.484 besmettingen met het coronavirus geregistreerd, een forse daling met 42 procent.

In diezelfde periode overleden dagelijks gemiddeld 141 mensen, een daling met 19,2 procent. Sinds het begin van de epidemie zijn in België 574.448 infecties vastgesteld. Er zijn nu 16.461 mensen gestorven na een besmetting. De positiviteitsratio is daarnaast gedaald tot 10,9 procent.

Richting 500 met Kerstmis

Volgens viroloog Steven Van Gucht is het mogelijk dat we tegen Kerstmis aan gemiddeld 500 besmettingen per dag zitten. Dat is nog steeds vijf keer hoger dan eind juni, toen we aan het begin van de zomer stonden. Van Gucht benadrukt dan ook dat we voor een uitdagende winterperiode staan. Mogelijk zullen de besmettingscijfers in de eindejaarsperiode zelfs nog iets hoger liggen, omdat er sinds deze week opnieuw uitgebreider getest wordt.

Het Overlegcomité kwam gisteren met de maatregelen voor de komende weken. Wat ze beslisten, lees je hier. Die kunnen op steun rekenen van die andere viroloog, Marc Van Ranst: "Het behoud van strenge maatregelen tijdens de eindejaarsperiode getuigt van gezond verstand en van daadkracht."

Hoe zit het in West-Vlaanderen?

Waar is het virus het meest actief?

De afgelopen twee weken werden het meeste besmettingen vastgesteld in Roeselare (359), Kortrijk (317), Brugge (227), Izegem (224) en Oostende (216). Als we de cijfers extrapoleren naar 100.000 inwoners, dan staan Deerlijk, Izegem, Hooglede, Lichtervelde en Staden het slechtst voor.

Gemeente Aantal gevallen (14 dagen) Incidentie (100.000 inwoners) Deerlijk 115 952 Izegem 224 791 Hooglede 75 752 Lichtervelde 67 749 Staden 78 677

Welke steden en gemeenten staan er het best voor?

Het minste aantal besmettingen de voorbije twee weken waren er in Mesen (5), Zuienkerke (6), Spiere-Helkijn (8), Lo-Reninge (10) en Alveringem (11). Als we hier de cijfers naar 100.000 inwoners extrapoleren, dan zijn Nieuwpoort, Koksijde, Veurne, Brugge en De Panne de steden en gemeenten met het minst aantal besmettingen.

Gemeente Aantal gevallen (14 dagen) Incidentie (100.000 inwoners) Nieuwpoort 16 138 Koksijde 34 155 Veurne 23 190 Brugge 227 191 De Panne 23 206

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal is dezelfde als de kleurschaal die wordt gehanteerd voor het reisadvies binnen Europa. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Oranje zit tussen de 20 en 100 bevestigde gevallen in de voorbije 14 dagen, geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 20 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.