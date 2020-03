Het gemeentebestuur van Wevelgem laat via zijn Facebookpagina weten dat paniek niet nodig is, en dus zeker niet aangewezen, nu er acht mensen uit de gemeente besmet zijn met het coronavirus.

"Er is geen reden tot paniek. De besmette personen zijn geïsoleerd en hun nauwe contacten worden opgevolgd. Voor mensen die geen nauw contact hebben gehad met deze personen (bijvoorbeeld omwonenden, contact op straat of in de winkel), is het risico op besmetting uiterst klein." De gemeente laat ook nog weten de identiteit van de personen niet te kennen.

Lees ook: Acht coronabesmettingen in Wevelgem

Lees hier de volledige mededeling: