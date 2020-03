Corona: Zaak noodgedwongen dicht? Overheid geeft premie

Zoiets bestaat al in het geval dat er wegenwerken gebeuren in de buurt, waardoor handelszaken niet bereikbaar zijn voor hun klanten. Wie verplicht is te sluiten komende weekends krijgt een eenmalige premie van 2.000 euro. Wie zwaarder getroffen is en zijn zaak meerdere weken dicht moet houden, krijgt 4.000 euro. Als ondernemers na 21 dagen nog dicht moeten blijven, komt er een opleg van 160 euro per dag.

Crisiswaarborg

Er wordt ook 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen. Deze maatregel komt bovenop de bestaande waarborgen voor investeringskredieten en werkkapitaal. "Daarmee kunnen we al 1000 leningen van 100.000 euro waarborgen die onder de 75% gewestwaarborg kunnen geplaatst worden", luidt het.

Flexibiliteit naar voorwaarden steunmaatregelen en subsidies

Ondernemingen die ten gevolge van de crisis het moeilijk krijgen om de termijnen na te komen die voorzien zijn bij bepaalde subsidies van het VLAIO, kunnen met het agentschap in overleg gaan over de mogelijkheid van de verlenging van deze termijnen.

Bankenoverleg

De Vlaamse overheid heeft formeel aan Febelfin gevraagd om een nieuw bankenoverleg te organiseren (cfr 2009). Het is de bedoeling om met de ondernemersorganisaties en de financiële sector een aantal afspraken te maken over impact van de crisis op de liquiditeit en de terugbetalingscapaciteit van de ondernemingen, particulieren en gezinnen. De banken zullen ook een contactpunt voor de ondernemingen opzetten.

Schaderegeling

Er wordt ook een voorstel uitgewerkt voor een schaderegeling voor getroffen ondernemers die bijvoorbeeld werken met bederfbare producten of seizoenswaren, of in de reis- en evenementensector. Voor deze vorm van bedrijfssteun zal de Europese Commissie ook de toelating moeten verlenen.