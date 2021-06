Corona: ziekenhuisbezetting blijft afnemen

Momenteel gaat het om nog 1.063 patiënten, van wie er 364 op de afdelingen intensieve zorg liggen. Dat blijkt vrijdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

De voorbije zeven dagen werden gemiddeld 78 patiënten met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Dat is ruim een vijfde minder dan in de voorgaande week. Ook het aantal besmettingen daalt nog op weekbasis. Met dagelijks gemiddeld 1.875 bevestigde gevallen van 25 tot 31 mei kwam de afname uit op 8 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. Er werden in beide periodes nagenoeg evenveel testen uitgevoerd, de positiviteitsratio daalde licht. De sterfgevallen als gevolg van COVID-19 blijven ondertussen hun daling gestaag voortzetten. Van 25 tot 31 mei ging het om per dag ruim dertien overlijdens, een krimp met bijna een kwart. Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België 1,067 miljoen besmettingen en 24.995 sterfgevallen gerapporteerd.

KAART: Bekijk hier de cijfers in uw gemeente: