Corona: ziekenhuisopnames nog altijd in stijgende lijn

Er liggen op dit ogenblik nog 3.694 patiënten met corona in het ziekenhuis (+35 procent), van wie er 357 intensieve verzorging nodig hebben (-3 procent).

Tussen 18 en 24 januari werden dagelijks gemiddeld 52.043 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, een stijging met 63 procent op weekbasis. Ruim 98 procent van de gevallen wordt momenteel veroorzaakt door de omikronvariant. Dagelijks werden gemiddeld 117.800 testen afgenomen, waarvan 46,1 procent een positief resultaat had. Het reproductiegetal bedraagt 1,19, wat betekent dat de epidemie nog in de opmars zit.

Dagelijks overlijden nog bijna 25 mensen aan een COVID-infectie, een toename met 13 procent in vergelijking met een week eerder. Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al ruim 28.900 coronasterfgevallen te betreuren.

Intussen hebben bijna 6,4 miljoen Belgen een boosterprik van een vaccin gekregen.

West-Vlaamse cijfers (op 27/01)

6755 West-Vlamingen waren donderdag besmet met het coronavirus. Er liggen 432 COVID-patiënten in de West-Vlaamse ziekenhuizen, dat is in een week tijd een stijging met 57 procent. Nationaal is er maar een gemiddelde stijging met 35 procent.

26 West-Vlamingen liggen op intensieve zorgen, twaalf daarvan moeten beademd worden. Op intensieve zorgen daalt het aantal coronapatiënten verder met 31,6 procent op zeven dagen tijd.

De meeste nieuwe besmettingen in West-Vlaanderen doen zich logischerwijze voor in de grotere gemeenten, met veel inwoners. Brugge spant de kroon met 5.900 nieuwe besmettingen de voorbije 14 dagen. Daarna volgen Kortrijk, Roeselare, Oostende en Waregem. In de nationale top 10 staan Brugge en Kortrijk op plaats 8 en 10.

Acht West-Vlaamse gemeenten in nationale top 10 incidentie

Als we rekening houden met het aantal inwoners scoren de volgende gemeenten, berekend per 100.000 inwoners, de voorbije 14 dagen het slechtst: Dentergem, Deerlijk, Houthulst, Zwevegem, Wervik, Harelbeke, Kuurne en Kortemark.