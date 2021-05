Corona: Zwevegem breidt schoolsluiting nog uit

In Zwevegem is vanmiddag beslist dat ook de gemeenteschool Knokke helemaal dicht gaat en dat omwille van coronabesmettingen bij leerlingen en bij het personeel. De gemeenteschool Kouter was al gesloten omdat daar al het personeel in quarantaine moest.

In de gemeenteschool Knokke was het tot vandaag enkel de kleuterafdeling die dicht was, maar na schooltijd krijgen ook de ouders van de kinderen uit het lager die boodschap. Zowel Knokke als de Kouterschool met beiden zo'n 200 leerlingen kunnen pas volgende week dinsdag terug openen. Ook opvang in de scholen mag niet. Bij de coronabesmettingen gaat het dan ook om de erg besmettelijke Britse variant.

Maar nu er nog extra besmettingen zijn vastgesteld bij personeelsleden op de Kouterschool moeten alle leerkrachten en ander personeel een coronatest ondergaan en blijven ze in afzondering. In een mail aan de ouders via Smartschool laat onderwijsschepen Isabelle Degezelle weten dat de scholen daarom dichtgaan. Want ook de hoogrisicocontacten bij kinderen worden getest, desnoods moeten ook zij in quarantaine. Er is daarom ook geen noodopvang: de scholen openen pas volgende week dinsdag.

