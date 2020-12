Coronacijfers: besmettingen dalen terug

In totaal raakten al 637.246 mensen besmet met het virus. 19.089 mensen kwamen al om door COVID-19. Het aantal overlijdens daalde tussen 16 en 22 december met 9 procent, tot gemiddeld 87,7 per dag. Er liggen nu 2.283 mensen in het ziekenhuis, van wie 511 op de intensieve zorgen. In de periode van 19 tot 25 december werden er gemiddeld 173 mensen per dag opgenomen in het ziekenhuis, 7 procent minder dan de week ervoor.

In bijna alle provincies zit het aantal besmettingen in dalende lijn, met uitschieters tot -12 procent in Oost-Vlaanderen, -15 procent in Vlaams-Brabant en -19 procent in Luxemburg. In Waals-Brabant (+2 procent) en Luik (+4 procent) zijn er nog lichte stijgingen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stijgen de infecties nog met 7 procent. Het reproductiegetal - de mate waarin zieke personen anderen besmetten met het coronavirus - ligt in België momenteel op 0,948.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.