Coronacijfers blijven dalen

De coronacijfers in ons land blijven dalen. Dat blijkt uit de voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano. In de periode van 21 tot 27 november raakten gemiddeld 2.323 mensen besmet met COVID-19, een daling met bijna een derde.

In dezelfde periode stierven gemiddeld 126 mensen per dag aan de gevolgen van het longvirus. Ook dat is een daling, met bijna 27 procent. Er waren ook minder ziekenhuisopnames: gemiddeld ging het om 217 mensen per dag, 26 procent lager dan het vorige zevendaagse gemiddelde.

De positiviteitsratio - of het percentage positieve testen op het totaal aantal uitgevoerde testen - is gezakt tot 9,9 procent.

Sinds het begin van de epidemie zijn in België al 5,9 miljoen tests uitgevoerd en meer dan 577.000 besmettingen vastgesteld. Er zijn al 42.432 mensen opgenomen in het ziekenhuis en 16.645 patiënten zijn overleden aan COVID-19.

Op dit moment liggen iets meer dan 4.000 patiënten in het ziekenhuis. 900 van hen liggen op een afdeling intensieve zorgen.