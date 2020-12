West-Vlaanderen koploper in stijgende coronacijfers

Nergens in het land stijgt het aantal coronabesmettingen zo sterk als in onze provincie. Volgens de recentste cijfers gaat het om een stijging van bijna een vijfde. Dat blijkt uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

In West-Vlaanderen komen nu elke dag gemiddeld 307 besmettingen bij, terwijl dat er vorige week maar 260 waren. Dat is dus een stijging van 18% of bijna een vijfde. Onze provincie is daarmee koploper in België. Ter vergelijking: Oost-Vlaanderen ziet een stijging van 4% en de provincie Antwerpen met 1%.

Een specifieke verklaring heeft viroloog Steven Van Gucht daar niet voor. "We weten wel dat er enkele clusters zijn in woonzorgcentra en enkele uitbraken in scholen. West-Vlaanderen is ook de kampioen van het testen. Maar we merken dat de besmettingsgraad ook erg hoog is, terwijl ze qua mobiliteit gemiddelde cijfers voorleggen.

Het totale aantal positieve tests in het land komt voor het eerst uit boven de 600.000, met 600.397 om exact te zijn. Vanwege de verschillende teststrategieën is dat evenwel een onderschatting van het echte aantal besmettingen. Het daggemiddelde van het aantal overlijdens gedurende de jongste zeven dagen waarvoor de volledige cijfers beschikbaar zijn, daalde wel nog, met 17%, tot 98. Het totale aantal overlijdens dat toegeschreven wordt aan het coronavirus bedraagt nu 17.692.

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is onder de drempel van de 3.000 gezakt, tot 2.939, wat alweer geleden is van 20 oktober. Maar de daling van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames per dag komt steeds meer tot stilstand, met nog gemiddeld 188 opnames per dag in de voorbije 7 dagen, een minieme daling van -1%.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.