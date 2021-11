Coronacijfers blijven stijgen

Er werden tussen 30 oktober en 5 november elke dag gemiddeld 170,3 personen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19, een toename met 24 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Dat blijkt zaterdag uit de cijfers van Sciensano.

Daarnaast werden tussen 27 oktober en 2 november dagelijks gemiddeld 7.208 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 10 procent in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode ook gemiddeld 10 procent meer testen afgenomen (gemiddeld bijna 78.000). De positiviteitsratio bedroeg 10 procent. Het reproductiegetal daalt volgens het dashboard van Sciensano licht naar 1,15. Dat betekent wel nog altijd dat de epidemie in kracht toeneemt.

Voorts lieten tussen 27 oktober en 2 november dagelijks gemiddeld zo'n 20 mensen het leven, een stijging met 14 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn er 26.105 mensen aan het virus overleden, bijna de helft van hen was ouder dan 85 jaar.

Zo'n 8.726.966 Belgen hebben intussen een eerste dosis van het vaccin gekregen, wat overeenkomt met 88 procent van de volwassen bevolking of 76 procent van de totale bevolking. Zowat 8.583.492 landgenoten zijn volledig gevaccineerd, goed voor 86 procent van de volwassen bevolking of 75 procent van de totale bevolking.