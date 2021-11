Coronacijfers: dagelijks bijna 18.000 besmettingen

Tussen 20 en 26 november zijn er dagelijks gemiddeld 17.796 coronabesmettingen geregistreerd in ons land. Het gaat om een stijging van 15 procent, blijkt dinsdagochtend uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

Sinds het begin van de pandemie zijn in ons land al 1,7 miljoen besmettingen geregistreerd. Er werd met 117.600 afgenomen testen meer getest. De positiviteitsgraad bedraagt momenteel 16,1 procent. Het reproductiegetal daalt licht (-4 pct) en bedraagt nu 1,07. Als het getal hoger is dan 1 neemt de epidemie in kracht toe.

Tussen 23 en 29 november zijn dagelijks 316,3 mensen in het ziekenhuis opgenomen met COVID-19. Het gaat om een stijging van 13 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er liggen momenteel 3.698 coronapatiënten in het ziekenhuis, 757 patiënten hebben intensieve zorg nodig. Er stierven dagelijks gemiddeld 39 mensen aan COVID-19 (+15 pct). Daarmee stijgt de dodentol sinds de start van de pandemie tot 26.966.