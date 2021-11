Coronacijfers: geen beterschap in zicht

Tussen 15 en 21 november werden er dagelijks 16.100 besmettingen vastgesteld, een stijging met 53 procent op weekbasis. In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 1,7 miljoen Belgen besmet met het virus. Een kentering in de cijfers lijkt er voorlopig niet te komen: uit voorlopige cijfers blijkt dat er op 22 november ruim 23.600 besmettingen werden vastgesteld, dat is het hoogste cijfer sinds de start van de pandemie. In diezelfde periode werden dagelijks gemiddeld 108.200 testen afgenomen, 34 procent meer dan de week ervoor. De positiviteitsratio bedraagt 15,7 procent, het reproductiegetal 1,12, wat erop wijst dat de epidemie nog aan kracht toeneemt. Tussen 18 en 24 november werden dagelijks gemiddeld 295 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 22 procent. In totaal liggen er op dit moment 3.397 mensen in het ziekenhuis (+21 procent), van wie er 686 intensieve verzorging nodig hebben (+21 procent). In de week van 15 tot 21 november overleden dagelijks gemiddeld 37 mensen aan de gevolgen van COVID-19, een stijging met 33 procent op weekbasis.

Als we kijken naar de dagelijkse besmettingen per miljoen inwoners, dan doet West-Vlaanderen het bijzonder slecht.

Zes West-Vlaamse gemeenten in nationale top 10

Als we het hele land bekijken, staat Hooglede op de eerste plaats. Ook Ardooie (4), Houthulst (5), Lo-Reninge (6), Diksmuide (8) en Ledegem (9) staan in de top tien van slechtst scorende gemeenten.