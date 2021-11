Coronacijfers het hoogst bij ons

En de verspreiding van het virus in West-Vlaanderen gaat bijzonder snel. In de laatste zeven dagen zijn bijna 10.000 nieuwe besmettingen vastgesteld (9.889), een stijging met maar liefst 75 procent.

Als we dan kijken naar de laatste 14 dagen, dan zien we dat vooral in Deerlijk en Ardooie procentueel de meeste mensen besmet zijn met het coronavirus: in Deerlijk is dat 2,8% en in Ardooie 2,7%. Experts zoals biostatisticus Geert Molenberghs pleiten dan ook voor een stop op grotere evenementen, zoals kerstmarkten straks, om de vierde coronagolf in te dijken.

Nationale cijfers

In de periode van 3 tot 9 november zijn elke dag gemiddeld 186,3 COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 22 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

Tussen 31 oktober en 6 november raakten ook elke dag gemiddeld 7.969 mensen besmet met het virus (+4 procent). Het aantal overlijdens in die periode steeg met 2 procent, tot gemiddeld 21,6 per dag.inde De positiviteitsratio is gestegen tot 11,6 procent, de R-waarde steeg tot 1,18. Dat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.