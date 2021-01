Coronacijfers: lichte daling aantal besmettingen, maar niet bij ons

De gemeente Houthulst kleurt dieprood op de kaart door de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus. In verhouding tot het aantal inwoners is deze gemeente het zwaarst getroffen in heel het land.

Ook Kortemark en Veurne tellen veel besmettingen in verhouding tot het aantal inwoners.

Hoe zit het in België?

Het gemiddelde aantal nieuwe coronabesmettingen daalt opnieuw licht. Tussen 9 en 15 januari werden elke dag gemiddeld 2.017,7 nieuwe besmettingen geregistreerd, een daling met 2 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal ziekenhuisopnames en ziekenhuisopnames blijft eveneens dalen.

Het aantal besmettingen daalt voor het eerst in meer dan twee weken. In totaal werden nu al 679.771 coronabesmettingen geregistreerd. 20.472 mensen kwamen al om het leven door COVID-19. Tussen 9 en 15 januari stierven gemiddeld elke dag 50,3 mensen, een daling met 7,9 procent. Tussen 12 en 18 januari werden elke dag gemiddeld 115,9 mensen opgenomen in het ziekenhuis (-9 procent). Er liggen nu 1.974 COVID-patiënten in het ziekenhuis (+4 procent), van wie 369 (+1 procent) in de intensieve zorgen.

Hoe zit het in West-Vlaanderen?

Met de uitbraak van de Britse variant van het coronavirus spant Houthulst de jammerlijke kroon. Daar zijn 134 positieve besmettingen geteld op ongeveer 10.000 inwoners tijdens de laatste twee weken.

Ook Kortemark en Veurne zijn zwaar getroffen.

Dit zijn de 5 meest getroffen gemeenten in onze provincie (meeste aantal besmettingen vergeleken met aantal inwoners):

1. Houthulst (1.325 positieve testen per 100.000 inwoners)

2. Kortemark (591)

3. Veurne (579)

4. Wielsbeke (549)

5. Lendelede (501)

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.