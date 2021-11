Coronacijfers: steeds meer ziekenhuisopnames

In de periode van 3 tot 9 november zijn elke dag gemiddeld 186,3 COVID-patiënten in het ziekenhuis opgenomen, een stijging met 22 procent in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

Dat blijkt uit de voorlopige cijfers op het dashboard van Sciensano.

Tussen 31 oktober en 6 november raakten ook elke dag gemiddeld 7.969 mensen besmet met het virus (+4 procent). Het aantal overlijdens in die periode steeg met 2 procent, tot gemiddeld 21,6 per dag.inde De positiviteitsratio is gestegen tot 11,6 procent, de R-waarde steeg tot 1,18. Dat betekent dat de epidemie nog in kracht toeneemt.

In onze provincie kent de gemeente Deerlijk de sterkste stijging in verhouding tot het aantal inwoners.

In Deerlijk zijn de jongste twee weken 326 besmettingen bijgekomen. Op twee staat Ardooie en de gemeenten Anzegem, Hooglede en Koekelare vervolledigen de top 5 in West-Vlaanderen bij de sterkste stijging van de besmettingen. In de elf ziekenhuizen in onze provincie liggen 334 patiënten met corona 51 van hen op intensieve zorgen. Op één week tijd is het aantal ziekenhuisopnames bij ons met de helft toegenomen.