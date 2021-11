Coronacijfers: West-Vlaanderen kleurt alsmaar donkerder

In alle West-Vlaamse gemeenten blijven de besmettingscijfers stijgen. Fors zelfs. De voorbije twee weken waren er in onze provincie maar liefst 27.000 nieuwe coronabesmettingen.

Tussen 13 en 19 november raakten in ons land dagelijks gemiddeld 15.448 mensen besmet met het virus, een stijging met 54 procent. Dat blijkt dinsdag uit de voorlopige cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano. In onze provincie ligt de incidentie het hoogst.

Dat betekent dat - als je rekening houdt met de bevolkingsaantallen - je hier de grootste kans loopt om besmet te geraken.

In totaal raakten sinds de start van de pandemie al ruim 1,6 miljoen mensen besmet met COVID-19. Tussen 16 en 22 november werden dagelijks ook 280 mensen opgenomen in het ziekenhuis, een stijging met 19 procent. In totaal liggen er nu 3.289 patiënten in het ziekenhuis (+24 procent), van wie er 654 intensieve verzorging nodig hebben (+21 procent). Ook het aantal sterfgevallen blijft verder toenemen. Tussen 13 en 19 november overleden er dagelijks gemiddeld 34 mensen aan de gevolgen van COVID-19, 20 procent meer dan een week voordien.

Drie West-Vlaamse gemeenten in nationale top 5

Als je rekening houdt met het aantal inwoners scoren verhoudingsgewijs deze gemeenten de voorbije 14 dagen het slechtst: Hooglede (3.718/100.000 inwoners), Ardooie (3.595/100.000 inwoners) en Ruiselede (3514/100.000 inwoners).

Als we het hele land bekijken, staat Hooglede op de tweede plaats na Arendonk (Antwerpen) Ook Ardooie en Ruiselede staan in de top vijf van slechtst scorende gemeenten.