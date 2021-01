Coronacijfers: ziekenhuisopnames blijven toenemen

Tussen 16 en 22 januari werden gemiddeld 127,4 nieuwe patiënten in de ziekenhuizen opgenomen. In vergelijking met de week daarvoor is dat een toename met 5 pct.

In de ziekenhuizen liggen nu 1.923 mensen, wat wel nog een daling is, met 1 pct. Op intensive care liggen 338 mensen. Dat blijkt zaterdag uit de voorlopige cijfers van het coronadashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal besmettingen blijft intussen verder dalen, zij het heel gestaag. Tussen 13 en 19 januari werden er dagelijks gemiddeld 1.936,6 besmettingen, een daling met 4 pct in vergelijking met de week ervoor. Ons land telt nu al 689.271 bevestigde coronabesmettingen. In alle Vlaamse provincies en Henegouwen zitten de nieuwe besmettingen nu in stijgende lijn. Die stijging zit in die provincies onder de 5 pct, enkel in Limburg gaat het om een toename op weekbasis van 12 pct.

In dezelfde periode werden gemiddeld 50,3 nieuwe overlijdens per dag gemeld, of opnieuw een daling, met 3,6 pct. In totaal zijn nu al 20.675 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. Het reproductiegetal is opnieuw gestegen, tot 1,06. De positiviteitsratio van de in ons land uitgevoerde testen schommelt intussen al geruime tijd rond de 5,4 pct.

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt. Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.