Coronacrisis: "Haven Zeebrugge moet blijven draaien"

Naast bedrijven, ziekenhuizen en scholen is ook de haven van Zeebrugge bijzonder kwetsbaar voor grote personeelsuitval. Vrijdag was tien procent van de havenarbeiders al niet op het werk en dat aantal neemt snel toe.

De haven van Zeebrugge kampt nu al met heel wat extra afwezigheden. De coronataskforce bij de haven is daarover bezorgd en wil de hoe dan ook volledig operationeel te houden. "Bij ons slaat die crisis heel erg toe," zegt CEO Rik Goetinck van de haven. "Vooral de laatste dagen stijgt het aantal afwezigheden zeer snel,. Het gaat om een combinatie van mensen die echt besmet zijn, en mensen die uit voorzorg in quarantaine zitten."

Die afzondering uit voorzorg nemen ze in de Zeebrugse haven zeer strikt. Vooral de operationeel kritische jobs zoals loodsen en sluisbedieners moeten blijven draaien. Als die wegvallen wordt het erg moeilijk. "We hebben nog wat marge. We hebben een reeks mensen op minimumbezetting gezet. Als er ploegen uitvallen staan mensen in reserve om die over te nemen."