Coronacrisis zware klap voor kusttoerisme en horeca

Dit is het eerste mooie weekend waarop de kust na alle stormen gehoopt had, maar de kust ligt er in deze coronacrisis verlaten bij. Voor de horeca en het toerisme is dit een zware klap, want zelfs tot in de zomer worden boekingen geannuleerd.

Oostende lijkt wel een belegerde stad: Een zo goed als leeg strand en een handvol wandelaars op de dijk. Geen dagjesmensen, toeristen of ‘tweedeverblijvers’ en geen zitbanken… Het is een zware klap voor alle handelaars. Het mooie weer had veel goed kunnen maken, want met de voorjaarsstormen vielen de voorbije weekends ook al behoorlijk tegen.

Ook treinreizigers ontsnappen niet aan controle

Wie met de trein in Oostende aankomt, ontsnapt er niet aan. Op elk perron is er politiecontrole. Wie uit het binnenland komt, moet een uitstekende verklaring kunnen voorleggen om hier uit te stappen en zowat overal in de stad is de politie zichtbaar aanwezig, te paard, te voet of met de patrouillewagen.