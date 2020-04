Coronafilmpje van Bruggeling overal te zien in New York

De Brugse illustrator Klaas Verplancke is prominent aanwezig in de straten van New York. Er hangen maar liefst 1.800 borden met zijn animatiefilmpje rond corona.

Klaas Verplancke is samen met 5 andere designers geselecteerd voor een campagne die mensen moet aanzetten om voldoende afstand te houden. Het animatiefilmpje dat hij samen maakte met de Armeense Bruggeling Arevik d’Or , is onder meer te zien op Times Square en aan de Lincoln Tunnel. Hij is de enige buitenlander die geselecteerd werd. Alle andere designers zijn Amerikanen. Ze kwamen wellicht bij hem terecht nadat er vorige week een artikel in de New York Times verscheen over kunstenaars in tijden van corona waarvoor hij de illustraties maakte.

Hoop geven



Verplancke maakte nog meer tekeningen en filmpjes rond corona, telkens ongecompliceerd en met veel humor. Dit is natuurlijk mooi meegenomen maar de Brugse illustrator ziet het niet zozeer als publiciteit. Het is zijn manier om als kunstenaar de mensen wat hoop te geven. Het is meteen ook een ode aan de creativiteit en de inventiviteit van de mens en van kunstenaars in het bijzonder.