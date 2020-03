Coronagame helpt misverstanden de wereld uit

Wie behoort nu tot de risicogroep en hoe was ik mijn handen correct? Er bestaan nog altijd heel wat misverstanden rond en daarom ontwikkelden enkele Kortrijkse gameontwerpers een spel rond het coronavirus waarin je leert wat je al dan niet mag of moet doen in coronatijden.

Het spel werd ontwikkeld door Mike Ptacek en Brecht Kets. Spelers bevinden zich in een kantoorgebouw en leren enkele cruciale zaken rond het coronavirus aan.Ze komen bijvoorbeeld in verschillende situaties terecht waarop ze correct moeten handelen.

Zorgwekkende resultaten

Al 16 000 mensen hebben het spel gespeeld, en wat blijkt, mensen maken telkens dezelfde fouten.De statistieken van het spel tonen aan dat spelers het meeste fouten maken tegen de volgende drie onderwerpen:

Hoe was ik mijn handen correct? Wanneer behoort iemand tot de risicogroep? Wat vermeld je aan je dokter

Dat heel wat mensen fouten maken tegen de regels rond het handen wassen of wie de risicogroepen nu eigenlijk zijn, baart ontwikkelaar Mike zorgen. “Ik stel me toch vragen want dat zijn allemaal topics die elke dag in het nieuws komen,” aldus Mike.

De ontwerpers bieden het spel gratis aan voor iedereen. Als je zin hebt om te spelen en jouw kennis te testen, surf dan naar www.coronagame.be.