Coronagevaar: West-Vlaamse opgesloten in hotel

Bij de 118 Belgen die op het Canarische Eiland Tenerife vastzitten in hun hotel zitten uiteraard ook West-Vlamingen. Carien Van Poucke was vrijdag vertrokken voor een wandelreis met haar vriendin.

Maar sinds gistermorgen mogen ze door het Corona-alarm plots niet meer uit het hotel. Wij belden met haar, de situatie over het coronagevaar op Tenerife is in elk geval niet erg duidelijk.Bekijk het videogesprek hierboven.