Coronapatiënten herstellen thuis om extra bedden vrij te maken in ziekenhuizen

Coronapatiënten thuis opvolgen via een app kan de druk op de ziekenhuizen aanzienlijk verlichten. Dat zeggen ze bij het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. CovidCare @ home zorgt er zo voor dat er meer ziekenhuisbedden vrij blijven voor dringende zorg.

Het tekort aan ziekenhuisbedden aanpakken door coronapatiënten thuis te laten herstellen. Dat is de bedoeling van Covidcare @ home. Vanop afstand volgt het Jan Yperman Ziekenhuis patiënten thuis op. "Op dit moment liggen vijf covidpatiënten in het ziekenhuis en worden er zeven opgevolgd van thuis", zegt Caroline Gheysen, directeur beleidsinformatie van het Jan Yperman Ziekenhuis.

In totaal hebben ze zo al meer dan honderd patiënten opgevolgd via een app op de smartphone. De bedoeling is dat de patiënt thuis de parameters drie keer meet: zuurstofsaturatie, hartslag, ademhaling en temperatuur. En er moet ook dagelijks een vragenlijst ingevuld worden zodat de arts kan zien hoe de patiënt zich voelt. Bij een te hoge waarde gaat in het ziekenhuis een alarm af.

Ook AZ WEST in Veurne en AZ Damiaan Oostende monitoren coronapatiënten die thuis herstellen.