Coronapatiënten uit Brussel in West-Vlaamse ziekenhuizen

In het ziekenhuis in Veurne is dat het geval en in Waregem. Daar is er voorlopig nog plaats genoeg, al voelen ze toch ook dat de situatie ernstiger wordt. Voorlopig kan de normale patiëntenzorg wel nog gewoon doorgaan. Opvallend, de Brusselse ziekenhuizen nemen ook zelf contact op met de ziekenhuizen hier, en dat is eigenlijk niet de bedoeling. Normaal gezien verloopt dat via de gezondheidsinspectie, maar dat is nu niet gebeurd. Dat maakt het verdelen van de patiënten een stuk moeilijker, net omdat die gezondheidsinspectie het overzicht heeft over de hele situatie. Het is een bewijs van de precaire situatie in Brussel.