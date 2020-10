Coronaproof naar de jeugdbeweging

De leden van Chiro De Kobbe uit zijn klaar voor een namiddag dolle pret. Elke zondag kunnen zo’n 250 jongeren zich hier uitleven, maar sinds vrijdag gelden er strenge regels. Zo is een mondmasker verplicht voor kinderen ouder dan 12 jaar. Al leggen ze In Veldegem de lat nog wat hoger. Voor iedereen die hier het terrein opkomt geldt de mondmaskerplicht, dus ook voor de jongste.

Enthousiasme genoeg

Een andere maatregel is dat alle activiteiten buiten moeten doorgaan. Gelukkig zorgt deze maatregel hier voor weinig problemen. De Chiro in Veldegem beschikt over voldoende ruimte om alles buiten te laten doorgaan. Ondanks alle maatregelen blijft de Chiro voor veel kinderen nog steeds de ideale uitlaatklep in deze barre tijden. Corona of niet, aan enthousiasme geen gebrek!