Coronaproof TAZ rekent op 45.000 toeschouwers

Van 23 juli tot en met 8 augustus loopt in Oostende het kunstenfestival Theater Aan Zee (TAZ)

Het festival mikt, over 17 dagen gespreid, op 45.000 toeschouwers en wordt zo meteen een van de grootste culturele evenementen deze zomer, volledig coronaproof.

TAZ 2021 voorziet meer dan 200 podiumprojecten op buiten- en binnenlocaties, die soms verrassend zijn. Gastcurator is Caroline Pauwels, de rector van de VUB. Zij voegt aan de centrale thema's Amor Mundi (de liefde voor de wereld en natuur) en verwondering (in kunsten en wetenschap) ook de thema's zorgeloosheid en verbondenheid toe.

Bijzondere locaties

Podiumvoorstellingen in openlucht maken deel uit van het DNA van TAZ. Zo zal op het einde van het oude Westerstaketsel een voorstelling te zien zijn van Rosas. En op een reuzenrad voor de Mercator brengt het Zuidelijk Toneel een intiem theaterstuk in een gondel hoog in de lucht.

Het programma kun je vanaf 10 juni bekijken via deze website