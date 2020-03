Coronatoerisme in Sluis wordt ingeperkt

Gisteren gingen Vlamingen massaal naar Nederland om zo de maatregelen tegen het coronavirus in België te omzeilen. Dat 'coronatoerisme' wil men vanaf nu inperken.

Gisteren gingen veel West-Vlamingen en andere Vlamingen in Sluis, net over de grens met Knokke-Heist, shoppen, op restaurant en op café om zo de maatregelen in ons land te omzeilen. Daar werd massaal op gereageerd, zowel uit Belgische als uit Nederlandse hoek.

De gemeente Sluis reageert ook teleurgesteld. Ook daar wordt verwacht dat iedereen thuis blijft om ook in Nederland de verspreiding van het coronavirus in te perken. Daarom worden vanaf vandaag alle openbare parkeerterreinen in Sluis afgesloten.

Spoedberaad

In een spoedberaad met de burgemeester van Sluis werd zondagmorgen verder beslist om ook alle winkels, cafés en restaurants te sluiten. Ook in Cadzand-Bad en Breskens zijn de parkeerterreinen afgesloten, zo meldt Omroep Zeeland.

De Veiligheidsregio (vergelijkbaar met een politiezone) heeft ook een noodverordening ingesteld waardoor het in heel Zeeland verboden is om met meer dan 100 mensen samen te zijn. Op overtreding van het verbod staat een boete.

Ook alle bedrijven gaan vandaag uitzonderlijk dicht. Dat heeft Middenstands Vereniging Sluis besloten.

Lees ook