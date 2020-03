Coronatsunami op komst: biologen verwachten over 10 dagen 10.000 besmettingen

Twee klinisch biologen van het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare hebben een projectie gemaakt van de te verwachten omvang van de corona-epidemie. Tegen 30 maart, verwachten ze 10.000 besmettingen in België en meer dan 1.000 in de AZ Delta gemeenschap (Roeselare - Torhout - Menen).

Cruciaal is volgens hen het opdrijven van het aantal testen op corona. Want 79% van de besmettingen komt er via mensen die niet getest waren. Alleen zo kan de curve nog wat afzwakken. En die tijdswinst is cruciaal. Anders liggen de intensieve zorgen tegen 30 maart overal bomvol.

De ziekenhuizen maken zich terecht klaar voor een tsunami, zeggen twee klinisch biologen van AZ Delta. Tegen 30 maart kan het mogelijk zijn dat de IZ-capaciteit, intensieve zorgen is dat, in België volledig vol ligt. Dieter Desmedt – Klinisch bioloog AZ Delta: "De huidige aanpak door de overheid is goed. Veilig afstand houden, handen wassen, het is cruciaal. Maar daarnaast moet er ook nog veel meer getest worden op corona. Alleen zo kunnen we sneller gevallen vaststellen en in quarantaine plaatsen."

Geert Martens – Klinisch bioloog AZ Delta: "Tijd betekent leven. 79% van de besmettingen verlopen via mensen die nooit getest waren. Enkel strikte quarantaine bij besmetting kan het virus mee indammen. Tijd wordt belangrijk. Elke vorm van vertraging moet helpen om de intensieve zorgen en de ziekenhuizen niet te overstelpen."