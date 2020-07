Coronaveilig weer naar de film

Vandaag mogen ook de bioscopen weer hun deuren openen, mits het in acht nemen van de nodige corona-veiligheidsregels. Ook Cityscoop Roeselare start de filmvertoningen weer op in haar zeven zalen.

Enkel wie online reserveert komt erin, er zijn geen pauzes in de films, en de capaciteit van de zitjes is beperkt. Een filmpje meepikken in de cinema, sinds vandaag kan het weer.

Geen nieuwe kaskrakers

Ook Cityscoop aan het station van Roeselare startte vanmiddag weer op met films en dat in alle zeven de zalen. Je filmticket online aankopen is wel verplicht want de gewone kassa’s zijn gesloten.

Het aanbod aan nieuwe films is door de coronacrisis beperkt. Zo draait momenteel opnieuw de FC De Kampioenenfilm, die al uitkwam in december vorig jaar. Ook klassiekers zoals Titanic zijn opnieuw te bekijken.

Eén zitje op drie

De eerste middagvoorstellingen na de coronacrisis lokken niet de grote massa. Er zijn geen wachtrijen en in de filmzalen is er plaats genoeg. Cityscoop telt 1250 zitjes, nu is daar maar één derde van in gebruik.

De hele maand juli kan iedereen hier bij wijze van heropstart tegen een voordeeltarief van 8,5 euro naar zijn of haar film van keuze.