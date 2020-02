Coronavirus: besmette man is West-Vlaming en werkt bij LVD

De eerste Belg van wie bekend is dat hij besmet is met het coronavirus is een West-Vlaming. Het gaat om een werknemer van het machinebedrijf LVD in Gullegem.

Het bedrijf wil niets kwijt over de zaak, uit respect voor de privacy. Uit onze informatie blijkt dat het gaat om een vijftiger die al meer dan vijf jaar werkt in een Chinese vestiging van LVD. Die fabriek ligt om meer dan 120 kilometer van Wuhan waar de besmetting met het dodelijke virus uitbrak. Die fabriek met 1.100 medewerkers ligt trouwens noodgedwongen stil omdat alle verkeer verboden is in die stad.

De besmette man werd op vrijwillige basis gerepatrieerd uit China. Hij ligt in quarantaine in het Sint-Pietersziekenhuis in Brussel. De man vertoont geen ziekteverschijnselen en voelt zich goed.