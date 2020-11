Coronavirus inspireert Izegemse spelmaakster

Voor wie deze dagen wat uitgekeken raakt op klassieke kaartspelen als Uno, Weerwolven of Saboteurs is er nu "The Lockdown".

Jessie De Jans uit Izegem ontwierp haar eigen kaartspel waarbij de spelers worden uitgedaagd om een virus uit te roeien. Ze speelde al lang met de idee om een eigen gezelschapsspel te ontwikkelen en tijdens de eerste coronagolf vond ze de tijd en de inspiratie. De naam "The Lockdown" lag dan ook voor de hand.

Medische zorg of economie

Het spel telt 164 kaarten en je speelt het met maximaal vier mensen. The Lockdown is een tactisch spel waarbij je moet kiezen tussen medische zorg en economische belangen. De winnaar slaagt er in om zijn land uit de lockdown te halen zonder dat de economie in elkaar stort. Een brandend actueel spelletje. Je krijgt tien rondes de tijd om je zaken op orde te krijgen. "Wie de meeste punten haalt heeft het best gehandeld. En de verliezer eindig op intensieve zorg", zegt Jessie De Jans. Het nieuwe spel is net gelanceerd en online te koop. En met succes. De eerste honderd Lockdowns zijn intussen al de deur uit.