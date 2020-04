Coronavirus ook in opvangcentrum Wingene

In het opvangcentrum in Wingene is bij drie bewoners het coronavirus vastgesteld. “Sinds de start van de coronacrisis hebben we er op aangedrongen om bijkomende preventieve maatregelen te nemen, deze worden nu verder uitgerold”, zegt burgemeester Hendrik Verkest.

“De noodprocedure was grondig voorbereid en is onmiddellijk geactiveerd.”

Sinds de start van de coronacrisis is de gemeente in nauw overleg met Rode Kruis-Vlaanderen over de situatie in het opvangcentrum. Daar wordt alles op alles gezet om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. De gemeente was vragende partij om bijkomende preventieve maatregelen te nemen. In constructief overleg met Rode Kruis-Vlaanderen werden deze al enkele weken geleden doorgevoerd. “Zo verplaatsen de bewoners zich op onze expliciete vraag niet meer naar winkels in de buurt om inkopen te doen. In plaats daarvan worden er nu voedselpakketten uitgedeeld”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Er worden ook geen bezoekers meer toegelaten.” Daarnaast mogen de bewoners het opvangcentrum enkel tussen 7 en 22 uur verlaten en volgen ze, net zoals alle andere inwoners van de gemeente, de strenge maatregelen strikt op.

Versnelling hoger schakelen

Nu er besmettingen zijn vastgesteld, schakelt Rode Kruis-Vlaanderen nog een versnelling hoger. Besmette bewoners worden samen met eventuele gezinsleden in quarantaine geplaatst in een ‘isolatievleugel’ van het centrum. Rode Kruis-Vlaanderen creëerde deze aparte ruimte zodat zieke bewoners apart opgevangen en verzorgd kunnen worden. De organisatie voorziet ook nog een extra sanitaire unit op het terrein zodat ook het gebruik hiervan gescheiden van de andere bewoners kan verlopen.

“We zien bereidwilligheid bij de bewoners om de regels strikt op te volgen”, zegt burgemeester Hendrik Verkest. “Uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen en vragen we bijsturing aan Rode Kruis-Vlaanderen indien nodig. Ook voor het personeel in het opvangcentrum is de huidige situatie niet evident. We danken de medewerkers voor hun inzet om iedereen te informeren over de gevaren van het virus.”