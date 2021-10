Coronavirus teistert lagere school Oekene: ten vroegste donderdag weer les

In basisschool De Ark in Oekene woedt momenteel een grote corona-uitbraak. De lessen worden voorlopig opgeschort, en alle leerlingen moeten worden getest. Ten vroegste donderdag mogen ze terug naar school.

In basisschool De Ark in Oekene werden de laatste week heel wat coronabesmettingen gemeld bij de lagereschoolkinderen. Daarom heeft het CLB, in samenspraak met de Roeselaarse COVID-cel, beslist om de lagere school preventief te sluiten, en alle leerlingen te laten testen. Kleuters mogen wel nog naar school, tenzij hun broer of zus positief heeft getest.

Komende dinsdag komt een medisch team met een testbus naar Oekene. 's Voormiddags wordt aan alle lagereschoolkinderen gevraagd om een tijdslot te reserveren, zodat iedereen kan worden getest. Woensdag plannen de betrokken diensten een overleg, om aan de hand van de testresultaten te beslissen welke klassen al dan niet terug naar school kunnen. In het beste geval is dat donderdag; bij meer positieve testen blijven de schoolpoorten wat langer dicht.

De Ark is niet de enige school waar een corona-uitbraak aan de gang is. Ook de Gulleboom in Gullegem moet voorlopig op slot.

