Coronavirus in West-Vlaanderen: lichte stijging van het aantal besmettingen

De voorbije week is er in West-Vlaanderen een lichte stijging (7%) van het aantal coronabesmettingen. Dat blijkt donderdagochtend uit het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het gemiddelde aantal coronabesmettingen per dag, in de jongste 7 dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn, is over heel België wel verder gedaald, met 6%, tot 2.163. In de Vlaamse provincies was er wel een lichte stijging, tot gemiddeld 1.284 besmettingen per dag (+2%).

Ook het gemiddelde aantal overlijdens die toegeschreven worden aan het coronavirus is de jongste zeven dagen waarvoor volledige cijfers beschikbaar zijn verder gedaald, tot 97 (-21,8%). Het gemiddelde aantal dagelijkse ziekenhuisopnames de jongste 7 dagen daalde met -7%, tot 186 per dag. Er liggen op dit moment 3.016 coronapatiënten in het ziekenhuis (-4%). Op intensieve zorg liggen er 662 patiënten (-2%).

West-Vlaamse gemeenten in kaart

De kleurschaal werkt als volgt: Rode zones zijn steden/gemeenten waar de cumulatieve incidentie in de laatste 14 dagen hoger is dan 100 per 100.000 inwoners. Groene steden en gemeenten hebben minder dan 100 bevestigde gevallen in de laatste 14 dagen, opnieuw geëxtrapoleerd naar 100.000 inwoners natuurlijk.