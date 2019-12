Corry verkoopt tandpasta voor vzw Glek

Dat Glek kinderen even hun zorgen doet vergeten, blijkt in Huis aan Zee in De Haan. Daar verblijven zo’n 100 kinderen. Ze zijn geplaatst door de jeugdrechter omdat een echte warme thuis ontbreekt. De meesten zijn hier echt altijd. Maar dankzij de vzw Glek kunnen ze af en toe een uitstap maken. Ze gaan naar de cinema, naar het circus of naar een pretpark. Voor die kinderen unieke momenten waarop ze dingen kunnen doen die anders niet mogelijk zijn.

Om te zorgen dat Glek vzw dit soort uitstappen kan blijven organiseren, verkoopt vrijwilliger Corry uit Zuienkerke tandpasta.