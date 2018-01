Costumes de Venise in Brugge

In Brugge zijn de Costumes de Venise op bezoek. De sierlijk uitgedoste dames en heren zorgden voor een bijzonder spektakel toen ze door de straten van de binnenstad kuierden.

Het is een stukje theater dat veel mensen aanspreekt en voor de toeristen op bezoek in het Venetië van het Noorden is het een verrassing om thuis mee uit te pakken. Het zijn stuk voor stuk pareltjes van creativiteit en goede smaak.