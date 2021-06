Via zijn investeringsmaatschappij investeert Coucke in de Franse groep Compagnie des Alpes. Die heeft enkele skidomeinen, maar is ook de eigenaar van Walibi en Bellewaerde Park. Coucke koopt voor bijna tien miljoen aandelen. Hij is al actief in de vrijetijdssector, met aandelen in dierenpark Pairi Daiza, een avonturenpark in Durbuy en de indoorskipisters van SnowWorld.